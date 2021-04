EPF: अब इस तरह ऑनलाइन ट्रांसफर करें PF का पैसा, बहुत आसान है तरीका

अगर आपने भी जॉब चेंज की है या फिर आप अपने पीएफ के पैसे को कहीं और ट्रांसफर (How to transfer EPF online) करना चाहते हैं तो अब यह बहुत ही आसान है. आप अब घर बैठे मिनटों में अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं. बता दें EPF अकाउंट को मैनेज करने का काम Employees Provident Fund Organisation (EPFO) करता है.अगर आप पीएफ से पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले खाताधारक के पास यूएएन (UAN) एक्टिवेट करना होगा. इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही और उचित होनी चाहिए.EPFO की तरफ से सभी कर्मचारियों को 12 डिजिट का एक नंबर देता है जिसे UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) कहा जाता है, जिसको एक्टिवेट करके आपके अकाउंट पर ऑनलाइन नजर रखी जाती है. बता दें UAN आईडी इसके मेंबर्स के लिए एक umbrella की तरह काम करता है.EPFO ने ट्वीट करके बताया है कि आप कैसे पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्वीट में एक फोटो जारी किया गया है, जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है.>> सबसे पहले आपको Unified Member Portal पर विजिट करना होगा. फिर अपने UAN के साथ इसे लॉग इन करें.>> ऑनलाइन सर्विस के लिए One Member One EPF पर क्लिक करना होगा.>> अब आपको मौजूदा कंपनी से जुड़ी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करना होगा.>> इसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. आपको पिछली नियुक्ति की PF अकाउंट डिटेल्स दिखाई देंगी.>> पिछली कंपनी और मौजूदा कंपनी में से किसी एक सेलेक्ट करना होगा. दोनों में से किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके मेंबर आईडी या UAN दें.>> सबसे आखिर में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास UAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा फिर उस OTP को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.>> आपके EPF अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर प्रॉसेस पूरा हो गया.