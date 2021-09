EPFO ने 6 करोड़ PF खाताधारकों के पैसे को लेकर जारी की जरूरी सूचना, फटाफट करें चेक

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 6 करोड़ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है. अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो आपके भी बेहद काम की है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. EPFO ने अपने 6 करोड़ PF खाताधारकों को निजी जानकारी और किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड को लेकर अलर्ट किया है. EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है.

किसी भी नौकरी पेशा शख्‍स के लिए उसके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की रकम सबसे अहम होती है. यह रकम भविष्‍य को सुरक्षित रखने का सबसे अहम फंड है. इसमें पैसा तो जमा होता ही है, साथ ही उस पीएफ पर ब्याज भी मिलता है. ऐसे में आपको अपने पीएफ के पैसे को लेकर बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है.

#EPFO never asks it’s members to share their personal details. Stay alert & beware of fraudsters.#ईपीएफओ कभी भी अपने सदस्यों से अपने व्यक्तिगत विवरण साझा करने के लिए नहीं कहता है। सतर्क रहें और धोखेबाजों से सावधान रहें।#SocialSecurity #PF #ईपीएफ #Employees #Services pic.twitter.com/83JiSpyT5C

— EPFO (@socialepfo) September 18, 2021