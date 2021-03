EPFO ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, इन कर्मचारियों को होगा फायदा, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

EPFO launches electronic facility for PRINCIPAL EMPLOYERS to view EPF compliances of their contractors.#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa pic.twitter.com/z9Yq9axqMh — EPFO (@socialepfo) March 5, 2021

ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रमुख नियोक्ताओं (PRINCIPAL EMPLOYERS) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की है, जिससे उनके ठेकेदारों के EPF कंप्लाइंसेस को देखना उनके लिए आसान हो जाएगा. ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. इसके अलावा EPFO ने एक और नई सुविधा शुरु की है, जिसके तहत कर्मचारियों घर बैठे अपनी नौकरी छोड़ने की डेट अपडेट कर सकते हैं.किसी कारखाने में, मालिक या व्यवसायी या मैनेजर को एक प्रमुख नियोक्ता माना जाता है, लेकिन किसी प्रतिष्ठान या कंपनी में, वह व्यक्ति जो प्रतिष्ठान या कंपनी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में शामिल है, उसे मुख्य नियोक्ता माना जाता है. प्रमुख नियोक्ता वह है जो एक ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध श्रम को नियोजित करता है. अब ईपीएफओ ने प्रभावी अनुपालन के लिए संबंधित अनुबंध नियोक्ताओं के साथ प्रिंसिपल नियोक्ताओं को इंटरलिंक करने की सुविधा शुरू की है.इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर जा सकते हैं.EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इससे ईपीएफ खाताधाकर नौकरी छोड़ने की तारीख को खुद अपडेट कर सकते हैं यानी वे ईपीएफओ के रिकॉर्ड में बता सकेंगे कि उन्‍होंने अपने संस्‍थान को कब छोड़ा.यूनिफाईड सदस्य पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर UAN और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.इसके बाद Manage पर जाएं और Mark Exit पर क्लिक करें. ड्रॉप डाउन के तहत Select Employment से PF Account Number को चुनें.इसके बाद Date of Exit और Reason of Exit दर्ज करें. फिर Request OTP पर क्लिक करें और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें. उसके बाद चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें.अंत में Update पर क्लिक करें और फिर OK पर क्लिक करें. Date of Exit सफलतापूर्वक अपडेट हो गई है.