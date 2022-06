EPFO मेंबर नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली . इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर को कुछ शर्तों के साथ इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति देता है. ईपीएफ नियमों के मुताबिक, कोई ईपीएफओ मेंबर ईपीएफ अकाउंट में कुल जमा का 75 फीसदी या तीन महीने की बेसिल सेलरी और महंगाई भत्ता (DA) के बराबर रकम (दोनों में जो कम हो) निकाल सकते हैं.

ईपीएफ बकाया राशि (outstanding balance) का मतलब इंप्लॉई का हिस्सा, इंप्लॉयर का हिस्सा और उस पर मिले ईपीएफ का ब्याज है. ईपीएफओ वेबसाइट पर नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने के संबंध में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं. इस सवाल के जवाब में प्रॉविडेंट फंड रेगुलेट का दावा है कि नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस की प्रक्रिया 3 दिन में पूरी हो जाती है. इसके लिए जरूरी है कि ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सही तरीके से भरा गया हो और दावेदार निकासी की शर्त को पूरा करता हो.

ये भी पढ़ें – EPFO : कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें प्रॉविडेंट फंड की रकम, ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताई पूरी प्रक्रिया

क्लेम और कंडीशन

प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया है कि नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए ईपीएफ अकाउंटहोल्डर को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. इन शर्तों में हाउसिंग लोन चुकाने के अलावा साइट, मकान, फ्लैट की खरीद या निर्माण शामिल है. साथ ही मौजूदा घर में बदलाव, ईपीएफओ मेंबर के परिवार के मेंबर की बीमारी, अपनी या बेटा-बेटी, भाई-बहन की शादी, बच्चों की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा, प्राकृतिक आपदा, कम से कम एक महीने की, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश आदि के लिए रुपये निकाले जा सकते हैं.

#EPF #Members can apply for Non-refundable EPF Advance through Unified Member Portal or #UMANG App, to avail various benefits.#EPFO #Services #Employee #SocialSecurity #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/ws3aB1294f

— EPFO (@socialepfo) June 2, 2022