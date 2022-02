EPFO News: रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर, दिसंबर में ईपीएफओ से जुड़े 14.6 लाख नए सब्सक्राइबर्स

नई दिल्ली. देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. पिछले साल दिसंबर में ईपीएफओ (EPFO) से 14.6 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं. पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स इसमें शामिल हो रहे हैं. दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर 14.6 लाख सब्सक्राइबर्स बनाए, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 16.4 फीसदी ज्यादा है.

नवंबर के मुकाबले सब्सक्राइबर्स की संख्या में 19.98 फीसदी का इजाफा

ईपीएफओ के रविवार को जारी अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2020 के दौरान वास्तविक आधार पर 12.54 लाख सब्सक्राइबर्स बनाए थे. श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में वास्तविक आधार पर सब्सक्राइबर्स की संख्या में 19.98 फीसदी की वृद्धि हुई.

