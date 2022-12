नई दिल्ली. अगर आप नौकरी पेशा हैं और EPFO खाताधारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. ईफीएफओ खाताधारकों के हित में केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए हमेशा कदम उठाती रही है. इसी कड़ी में ईपीएफओ खाताधारकों के लिए श्रम मंत्रालय EPS-95 नाम से एक स्कीम चला रहा है. इसके तहत खाताधारकों को न्‍यूनतम मास‍िक पेंशन मिलती है. ईपीएफओ ने ट्वीट कर इस स्कीम के बारे में अपने खाता धारकों को जानकारी दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने ईपीएस 95 से जुड़े लाभ और विशेषताओं की जानकारी ट्वीट करके दी. देशभर में फिलहाल ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा. आइये विस्तार से जानते हैं EPS 95 के बारे में…

