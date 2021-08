EPFO ने ब्याज के पैसे को लेकर दी ये बड़ी जानकारी, जानें कब खाते में आएगा पैसा?

नई दिल्ली: अगर आप भी पीएफ खाते (PF Account) में ब्याज के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. EPFO ग्राहकों को 8.5 फीसदी की दर से ब्याज की राशि क्रेडिट करेगा. पहले ये पैसा ग्राहकों के खाते में जुलाई महीने में ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन किसी कारणों से पैसा ट्रांसफर होने में देरी हो रही है. EPFO से बहुत लोग ट्वीट करके इस बारे में पूछ रहे हैं कि ब्याज का पैसा खाते में कब तक आएगा. एक व्यक्ति ने ट्वीट में लिखा है कि अब तक FY 20-21 के ब्याज की राशि खाते में क्रेडिट नहीं कई गई है जबकि ब्याज की राशि क्रेडिट करने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक थी.

EPFO ने मेल के रिप्लाई में लिखा है कि ब्याज की रकम क्रेडिट करने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. जल्द ही सभी खाताधारकों के खाते में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा ब्याज के पूरे पैसे का भुगतान एक साथ किया जाएगा. किसी के भी ब्याज का नुकसान नहीं होगा. इसलिए सभी लोग धैर्य बनाकर रखें. हालांकि EPFO ने तारीख क्लियर नहीं की है कि कब तक पीएफ के ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा.

हर महीने PF खाते में ट्रांसफर किया जाता है पैसा

आपको बता दें कर्मचारियों का कंपनी की ओर से हर महीने EPFO खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है. यह एक फिक्सड अमाउंट होती है, जो आपकी सैलरी से कट की जाती है और आपकी कंपनी भी उसी बराबर अमाउंट का कॉन्ट्रिब्यूशन करती है. आइए आपको बताते हैं आप किस तरह अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं-

The process is in pipeline and may be shown there very shortly. Whenever the interest will be credited, it will be accumulated and paid in full. There would be no loss of interest. Please maintain patience.

— EPFO (@socialepfo) August 10, 2021