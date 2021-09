EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी! अब मिनटों में डिजिलॉकर से डाउनलोड करें UAN और PPO, जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली. ​कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है. वे अब डिजिलॉकर से UAN कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और स्कीम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं. ईपीएफओ ने कहा है कि अब पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सरकार की ई लॉकर सर्विस डिजिलॉकर पर उपलब्ध होगा. इसके बाद EPFO सब्सक्राइबर्स अपना UAN और PPO डिजिलॉकर से ही डाउनलोड कर सकते हैं.

ईपीएफआ के इस कदम से लाखों पेंशनभोगियों और PF मेंबर्स को समय से अपना डॉक्युमेंट डाउनलोड करने और उचित लाभ लेने में मदद करेगा.

क्या होता है UAN और PPO?

सैलरीड कर्मचारियों के लिए यूएएन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कर्मचारी अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं. वहीं, PPO एक 12 अंकों को यूनिक नंबर होता है, जिसकी मदद से पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी होती है. बता दें​ कि पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय PPO नंबर की बेहद आवश्चयकता होती है.

Members can download UAN Card, Pension Payment Order (PPO) and Scheme Certificate through #DigiLocker.#EPFO #EPF #Services #SocialSecurity #Employee pic.twitter.com/kVhzDQ4pag

— EPFO (@socialepfo) September 20, 2021