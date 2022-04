EPFO UAN: प्राविडेंट फंड का UAN क्या आप भी भूल गए, घर बैठे EPFO से ऐसे करें रिकवर

नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन (UAN) बहुत महत्वपूर्ण है. इसी के जरिए नौकरी करने वाले लोग अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) खाते को लॉग-इन कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी अंशधारकों के लिए अलग-अलग यूएएन जारी कर रखा है. यह 12 डिजिट का होता है.

कई बार कर्मचारी इसे भूल जाते हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासकर तब ज्यादा दिक्कत होती है जब आपने कंपनी बदल ली हो और आपका पीएफ खाता पहले वाला ही हो. ऐसे में पुरानी कंपनी के दफ्तर जाए बगैर या पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाए बिना आप घर बैठे अपना भूला हुआ यूएएन रिकवर कर सकते हैं. इसके लिए ये प्रक्रिया अपनानी होगी-

ये भी पढ़ें – अगर आप भी भूल गए हैं अपना UAN पासवर्ड तो घबराएं नहीं, इस तरह रिसेट करें नया पासवर्ड

इस तरह करें रिकवर

– सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद सर्विसेज में जाकर फॉर Employees पर क्लिक करें. फिर मेंबर यूएएन पर क्लिक करें.

– इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जिस पर यूएएन के जरिए लॉग-इन का विकल्प दिखेगा. उसके ठीक नीचे यूएएन को जानें (Know Your UAN) का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करें.

– अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे आपने पीएफ खाते से जोड़ रखा है. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा दर्ज करें और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें.

– ओटीपी वेरिफाई होने के बाद नया पेज खुलेगा. उसमें अपना विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, जन्म तिथि. उसके बाद आधार, पैन या पीएफ मेंबर आईडी में से एक विकल्प को चुनें. अगर आपका पीएफ खाता आपके आधार और पैन से लिंक नहीं है तो मेंबर आईडी विकल्प चुनें.

– अब अपना आधार या पैन या पीएफ मेंबर आईडी और कैप्चा दर्ज कर शो मॉई यूएएन (Show My UAN) पर क्लिक करें.

– आपका UAN आपको दिखने लगेगा.

ये भी पढ़ें- आपके PAN कार्ड पर किसी और ने तो नहीं लिया लोन, जानें कैसे करें चेक

मिस्ड-कॉल से भी UAN की रिकवरी

ईपीएफओ में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें. तुरंत ही आपको ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस (SMS) उसी नंबर पर आएगा. उस एसएमएस में आपके पीएफ से जुड़ी सारी जानकारी होगी.

Tags: EPF, Epfo, EPFO account, EPFO subscribers