क्या आपका भी जमा होता है PF में पैसा, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो फूर्र हो जाएगा सारा पैसा, रहेंगे माथा पिटते

नई दिल्‍ली. ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. जिसको देखते हुए कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने सब्‍सक्राइबर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) को लेकर चेतावनी (EPFO Alert) जारी की है. ईपीएफओ ने जानकारी दी है कि फ्रॉड करने वाले कर्मचारियों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं. ईपीएफओ ने ट्वीट किया कि ईपीएफओ ने ट्वीट किया कि अगर कोई व्‍यक्ति खुद को संस्‍था का सदस्‍य बताकर आपके अकाउंट से जुड़ी या दूसरी गोपनीय जानकारियां मांगता है तो उसे बिलकुल ना दें.

ईपीएफओ ने कहा कि संगठन सब्‍सक्राइबर्स से आधार, पैन, यूएएन (UAN), बैंक अकाउंट या ओटीपी जैसी जानकारियां फोन कॉल्‍स या सोशल मीडिया के जरिये नहीं मांगता है. साथ ही ईपीएफओ ने बताया कि सब्‍सक्राइबर्स कैसे सुरक्षित रह सकते हैं.

#Beware of fake calls/messages. #EPFO never asks its members to share their personal details over phone, e-mail or on social media.#amritmahotsav #alert #staysafe #StayAlert @byadavbjp @Rameswar_Teli @LabourMinistry @AmritMahotsav pic.twitter.com/9jHm64pW3U

— EPFO (@socialepfo) February 10, 2023