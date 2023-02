EPS 95 : पुरानी सरकारी पेंशन जैसी है स्कीम, पहले आपको, फिर पत्नी और बाद में बच्चों को भी मिलता रहेगा पैसा

नई दिल्‍ली. प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले ज्‍यादातर एम्‍प्‍लॉयी ने कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के साथ अपना पीएफ खाता (PF Account) तो खोला ही होगा. ईपीएफओ इस खाते में न सिर्फ भविष्‍य के लिए आपके पैसों को संजोकर रखता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा भी देता है. कर्मचारी पेंशन स्‍कीम (EPS) इसी तरह की योजना है जहां प्राइवेट कर्मचारियों को भी पेंशन की सुरक्षा मिलती है. ईपीएफओ ने साल 1995 में इस योजना को और आकर्षक बनाया था और इसका नाम बदलकर EPS-95 कर दिया.

EPS-95 ऐसी पेंशन योजना है, जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी के साथ उसके पूरे परिवार को पेंशन की सुविधा देता है. इस योजना का चुनाव करने वालों को और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. करीब 75 लाख पेंशनर्स अभी EPS-95 योजना के लाभार्थी हैं. इसके अलावा ईपीएफओ के साथ करीब 6 करोड़ सब्‍सक्राइबर भी जुड़े हैं, जिन्‍हें हाल में EPS-95 योजना का चुनाव करने का विकल्‍प दिया गया है. यह योजना रिटायरमेंट के मिनिमम और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा देती है.

EPS’95 benefits are available to both existing and new #epf members… #AmritMahotsav #pension #EPS pic.twitter.com/201KAecq4x

— EPFO (@socialepfo) December 22, 2022