कोरोना संकट में मददगार बनी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, भारत को 2.5 लाख यूरो देने की घोषणा

यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट वर्नर होयर ने ईयू बैंक (EU Bank) के फंड से भारत को 2.5 लाख यूरो दान देने का एलान किया. ये दान यूनिसेफ लक्जमबर्ग, रेड क्रॉस इंटरनेशनल और माल्तेशर इंटरनेशनल को जाएगा.

Werner Hoyer, President of European Investment Bank (EIB) announces emergency EUR 250,000 donation from the EU Bank`s own funds to India in response to the escalating COVID-19 crisis. The donation will go to Unicef Luxembourg, Red Cross International & Malteser International: EIB pic.twitter.com/mfJqE0max5