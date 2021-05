Exclusive: Paytm में जुड़ा नया फीचर, Wallet बैलेंस से भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

अगर आप देश की सबसे बड़ी ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम (Paytm) के यूजर हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, कंपनी लगातार अपने ऐप में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है. इसी क्रम में अब पेटीएम के वॉलेट बैलेंस (Wallet Balance) के जरिए भी आप क्रेडिट कार्ड बिल (Credit Card Bill) का पेमेंट कर सकते हैं.अभी तक पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय वॉलेट के जरिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता था. लेकिन अब पेटीएम ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय यूपीआई, पेटीएम बैंक, डेबिट कार्ड और नेटबैंकिंग के अलावा पेटीएम वॉलेट बैलेंस भी पेमेंट का एक और ऑप्शन होगा. अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते समय आप ऐड मनी नहीं कर सकते हैं.1. सबसे पहले Paytm एप्लीकेशन को अपडेट करें.2. Paytm ऐप ओपन करें और All Service पर क्लिक करें.3. इसके बाद Monthly Bills पर क्लिक करने पर आपको Credit Card Bill का ऑप्शन दिखेगा.4. अगर आप पहली बार किसी कार्ड का पेमेंट करना चाह रहे हैं तो Pay Bill For New Credit Card पर क्लिक करें. इसके बाद कार्ड नंबर डालकर Proceed पर क्लिक करें.5. अब पेमेंट मोड सेलेक्ट करें. इसके बाद पेटीएम वॉलेट बैलेंस, यूपीआई, पेटीएम बैंक, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के जरिए पेमेंट करें. खास बात है कि वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करने पर कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं लगता है.आमतौर पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते समय क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन पेटीएम के नए फीचर की वजह से आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले अपने पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करना होगा. हालांकि क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में मनी ऐड करने पर 2.07-3.07 फीसदी का एक्सट्रा चार्ज देना होता है. अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय वॉलेट बैलेंस का यूज कर सकते हैं.