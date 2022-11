नई दिल्‍ली. दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स और टेस्‍ला कंपनी के सीईओ एलन मस्‍क ने जबसे सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) को खरीदा है, रोज कुछ न कुछ हलचल दिखाई-सुनाई देती है. उन्‍होंने ट्विटर खाते पर ब्‍लू टिक के लिए 8 डॉलर (करीब 660 रुपये) वसूलने की बात कहकर एक और मुद्दा छेड़ दिया है. मस्‍क के इस मोलभाव से कई यूजर नाराज नजर आए और उन्‍होंने ट्विटर पर ही मस्‍क से शिकायत भी करनी शुरू कर दी, लेकिन एलन फिलहाल अपनी बात पर अड़े हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या इस कीमत पर सिर्फ ब्‍लू टिक ही मिलेगा या फिर एलन मस्‍क अपने यूजर्स को कुछ और सुविधाएं भी देंगे?

एलन मस्‍क ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर बताया था कि यूजर्स को ब्‍लू टिक के लिए अब 8 डॉलर प्रति माह चुकाने होंगे. इसके बाद कई यूजर्स ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया. @JacobsTroubles आईडी चलाने वाले यूजर ने ट्वीट किया- मैं अब ट्विटर छोड़ रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक ट्वीट करूंगा कि मैं ट्विटर छोड़ रहा हूं. इसके बाद मैं यह देखूंगा कि लोग मेरे ट्विटर छोड़ने पर क्‍या रिएक्‍शन दे रहे हैं. Rob Hood नाम के एक यूजर ने लिखा- ऐसा क्‍यों है भाई, अब तो चिडि़या फ्री हो गई. ऐसे ही दर्जनों रेप्‍लाई एलन मस्‍क को अपने ट्विटर हैंडल पर मिले हैं. इसके बाद मस्‍क ने फिर एक ट्वीट किया- सभी शिकायतकर्ताओं, कृपया आप शिकायत करते रहें. लेकिन इसकी कीमत 8 डॉलर प्रति माह ही रहेगी.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

8 डॉलर में 4 सुविधाएं और

1: एलन मस्‍क ने बताया है कि ट्विटर को 8 डॉलर हर महीने भुगतान करने वाले यूजर्स को चार और सुविधाएं भी मिलेंगी. इसमें पहली सुविधा ब्‍लू टिक वाले यूजर्स को रिप्‍लाई और सर्च में प्रायोरिटी के लिए मिलेगी. इस फीचर के जरिये स्‍पैम और बॉट अकाउंट को खत्‍म करने में मदद मिलेगी.

2: इसके अलावा 8 डॉलर हर महीने देने वाले यूजर्स को ट्विटर पर लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्‍ट करने की भी सुविधा दी जाएगी. इतना नहीं उन्‍हें मुफ्त में ट्विटर चलाने वालों की तुलना में सिर्फ आधे ही विज्ञापन देखने पड़ेंगे. यह सुविधा यूजर्स के लिए काफी काम की साबित हो सकती है.

You will also get:

– Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam

– Ability to post long video & audio

– Half as many ads

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022