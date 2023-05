Delhi-Dehradun Expressway: दिल्‍ली-देहरादून एक्‍सप्रेसवे के निर्माण में न केवल वाहन चालकों की सुविधाओं का पूरा ख्‍याल रखा जा रहा है. साथ ही जंगली जानवरों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो, इस पर भी पूरा ध्‍यान दिया जा रहा है. एक्‍सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्‍ड लाइफ कॉरिडोर (Asia Longest Wildlife Corridor) बन रहा है. इस कॉरिडोर के बनने से जंगली जानवरों और इंसानों का आमना-सामना नहीं होगा. कॉरिडोर के ऊपर से जहां वाहन दौड़ेंगे वहीं नीचे से हाथी सहित अन्‍य जंगली जानवर आसानी से आ जा सकेंगे. हाथियों को कॉरिडोर के नीचे से निकलने में कोई दिक्‍कत न हो, इसके लिए स्‍पेशल तीन अंडरपास बनाए जा रहे हैं. कुल 6 अंडरपास बनाए जाएंगे.

नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के अनुसार यह कॉरिडोर उत्तराखंड में बन रहा है. राजाजी नेशनल पार्क के सटे इस कॉरिडोर की लंबाई 12 किमी होगी. एशिया के सबसे लंबा वाइल्‍ड लाइफ कॉरिडोर सिंगल पिलर पर छह लेन का होगा. सिंगल पिलर तकनीक इसलिए अपनाई जा रही है, क्‍योंकि जंगल में कम से कम कंक्रीट का इस्‍तेमाल हो. यह कॉरिडोर मोहंड से शुरू होगा और दातकाली मंदिर तक बनेगा. एनएचएआई वाइल्‍ड लाइफ इंस्‍टीट्यूट आफ इंडिया के सुझाव के आधार पर यह कॉरिडोर बना रहा है.

Aiming to protect wildlife, 3 Elephant Underpasses were constructed on the Dehradun to Haridwar stretch of NH-07. These underpasses facilitate free movement of wild animals, resulting in reduced human-wildlife conflict.#NHAI #HighwaysOfGrowth pic.twitter.com/IE8nb4db2E

