नई दिल्‍ली. हरियाणा और नई दिल्‍ली में बन रहे भारत के पहले 8-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया है. गडकरी ने कहा है कि जो व्‍यक्ति इस एक्‍सप्रेसवे को एक बार देख लेगा, वो इसे सौ साल तक नहीं भूलेगा. द्वारका एक्‍सप्रेसवे को ‘इंजीनियरिंग चमत्‍कार’ बताते हुए गडकरी ने लोगों से इसे देखने की भी अपील की है. X (पहले ट्विटर) पर द्वारका एक्‍सप्रेसवे का एक वीडियो भी गडकरी ने शेयर किया है. गडकरी ने बताया है कि अगले तीन से चार महीने में इस शानदार एक्‍प्रेसवे को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा.

अपने आधिकारिक एक्‍स हैंडिल पर वीडियो शेयर करते हुए गडकरी ने लिखा, “इंजीनियरिंग का चमत्कार: द्वारका एक्सप्रेसवे! भविष्य में एक अत्याधुनिक यात्रा”. गडकरी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में द्वारका एक्‍सप्रेसवे के खूबसूरत नजारों को तो दिखाया ही गया है, साथ ही इसकी खूबियों पर भी प्रकाश डाला गया है और इसके फायदों के बारे में बताया गया है. द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 पर शिव मूर्ति से शुरू होता है और गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होता है. यह एक्‍सप्रेसवे 4-लेवल रोड नेटवर्क का संयोजन है, जिसमें फ्लाईओवर, सुरंग, अंडरपास, ग्रेड रोड, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं.

Marvel of Engineering: The Dwarka Expressway! A State-of-the-Art Journey into the Future #DwarkaExpressway #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/Qhgd77WatW

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 20, 2023