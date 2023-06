नई दिल्‍ली. लगता है किसी राजनेता द्वारा मजाक में कही बात को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीरियसली ले लिया है. तभी तो वे देश में ताबड़तोड़ चमचमाती सड़कों का जाल बिछाने में व्‍यस्‍त हैं. कहीं सैकड़ों किलोमीटर के एक्‍सप्रेसवे से दो शहरों की दूरी घटा रहे तो कहीं इंटरलिंक रोड से ट्रैफिक को आसान बना रहे. इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है बागपत से रोहना तक बनने वाले स्‍ट्रेच रोड का. 40 किलोमीटर की इस सड़क से 4 राज्‍यों को फायदा होगा.

आपको याद होगा कि एक विपक्षी राजनेता ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि यूपी की सड़कें हीरोइन के गालों की चिकनी बनाने का वादा कहां गया. इस तंज को बखूबी सीरियसली लेते हुए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के कई जिलों में अमेरिका को मात देती सड़कों का निर्माण करा दिया है. उन्‍होंने हाल में टि्वटर पर NH-334B को कनेक्‍ट करने वाली स्‍ट्रेच सड़क की तस्‍वीरें शेयर की. साथ ही इस सड़क से होने वाले फायदों को भी गिनाया. यह सड़क उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत से होकर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी होते हुए भिवानी के लोहारू में राजस्थान बॉर्डर तक जाएगी.

In a major initiative, we have developed a 40.2 km stretch on NH-334B, commencing from Baghpat near the UP-Haryana border and concluding at Rohna, Haryana.

During its construction, we prioritized the utilization of sustainable materials such as plastic waste and fly ash,… pic.twitter.com/dewEGvSxZu

