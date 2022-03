डेटा लीक के आरोप पर आया Paytm का बयान, कहा- झूठी और सनसनीखेज है रिपोर्ट

नई दिल्ली. देश के अग्रणी पेंमेंट्स बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल (Paytm Payments Bank Ltd.) ने सोमवार को कहा कि चीनी फर्मों को डेटा लीक करने का दावा करने वाली रिपोर्ट “झूठी और सनसनीखेज” है. दरअसल, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च को नए ग्राहकों को लेने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसने भारत के नियमों के उल्लंघन में डेटा को विदेशों में सर्वरों में फ्लो करने की अनुमति दी थी.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ट्वीट कर कहा, “चीनी कंपनियों को डेटा लीक होने का दावा करने वाली ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट झूठी और सनसनीखेज है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह से घरेलू बैंक होने पर गर्व है और डेटा ट्रांसफर पर आरबीआई के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है. बैंक का सारा डेटा देश के भीतर ही रहता है.”

A recent Bloomberg report claiming data leak to Chinese firms is false and sensationalist.

Paytm Payments Bank is proud to be a completely homegrown bank, fully compliant with RBI’s directions on data localisation. All of the Bank’s data resides within India.

— Paytm Payments Bank (@PaytmBank) March 14, 2022