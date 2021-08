खुशखबरी! सरकार ने फैमिली पेंशन की लिमिट 45000 से बढ़ाकर की 1.25 लाख, जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली. सरकार ने पारिवारिक पेंशन (Family Pensions) को ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया है. अहम सुधार के तहत फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इस कदम से मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए जीवन का गुजारा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्‍हें वित्‍तीय सुरक्षा मिलेगी.

ढाई गुना की बढ़ोत्तरी

पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार रुपये तक हो सकती थी जिसे ढाई गुने से अधिक बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. यह स्पष्टीकरण कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त रिफरेंसेज के आधार पर जारी किया गया है.

एक ही व्यक्ति को मिल सकता है दो पेंशन का लाभ

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप नियम (11) के अनुसार, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के प्रावधानों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलेगी.

D/o Pension & Pensioners’ Welfare has started a series on “75 important rules related to Family Pension” with a view to creating awareness among elderly pensioners.@mygovindia @DrJitendraSingh @PIB_India#AmritMahotsav #India@75 #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/zmIfXOL5zf

— D/o Pension & Pensioners’ Welfare , GoI (@DOPPW_India) August 16, 2021