FASTag Viral Video: फास्टैग स्कैन से लूट! जानिए वायरल वीडियो का सच

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा गाड़ी का शीशा साफ करने के बहाने घड़ी से फास्टैग स्कैन करता है और भाग जाता है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बच्चे ने हाथ में बांधी घड़ी से फास्टैग स्कैन कर लिया है. अगर आपने भी यह वायरल वीडियो देखा है तो बता दें कि यह पूरी तरह फर्जी है.

भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी (PIB) ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. पीआईबी ने कहा कि वीडियो में जैसा दावा है कि बच्चे के हाथ में बंधी घड़ी फास्टैग स्कैन करने के लिए है, वो दरअसल बिल्कुल गलत है. इस तरह की ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती है. हर टोल प्लाजा का अपना यूनिक कोड होता है.

A #viral Video claims that devices like watches are being used to swipe the #Fastag on vehicles, leading to fraudulent deduction of money from prepaid wallets.#PIBFactCheck:

▶️ This Video is #FAKE

▶️ Such transactions are not possible

▶️ Each Toll Plaza has a unique code pic.twitter.com/n7p01AXF4A

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 25, 2022