Festive Offer: जीरो प्रोसेसिंग फीस पर लोन दे रहा SBI, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और फेस्टिव सीजन में पर्सनल लोन या कार लोन या गोल्ड लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक के पास आपके लिए कुछ ऑफर्स हैं. इच्छुक व्यक्ति बिना किसी प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों पर पर एसबीआई के लोन का फायदा उठा सकते हैं.

हाल ही में स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोन पर ऑफर के बारे में ट्वीट किया है. इसमें कहा गया है, “एसबीआई के साथ इस फेस्टिव सीजन का जश्न मनाएं और अपने प्रियजनों के साथ आनंद लें. कार, ​​पर्सनल और गोल्ड लोन पर जीरो प्रोसेसिंग फीस, आकर्षक ब्याज दरें जैसे विशेष ऑफर प्राप्त करेंय YONO SBI ऐप पर अभी अप्लाई करें या विजिट करें bank.sbi.”

Celebrate this festive season with SBI and rejoice together with your loved ones. Get exclusive offers like Zero Processing fees, Attractive Interest Rates, and more on Car, Personal and Gold Loans.

Apply now on YONO SBI app or visit https://t.co/rtjaIeXXcF#KhushiyonKiTaiyaari pic.twitter.com/UBfpOj0M3f

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 6, 2022