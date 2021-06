निर्मला सीतारमण की इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ बैठक कल, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) शनिवार को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी. कोरोना वायरस महामारी के बीच इस बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेबीवाई (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के सेटलमेंट की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करने पर विचार किया जाएगा.



वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट के जरिए कहा कि इस बैठक में इन योजनाओं के तहत दावों के निपटान की प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण को सुगम करने पर विचार किया जाएगा. पांच मई तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कुल एनरोलमेंट 23.37 करोड़ थे. वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत यह आंकड़ा 10.33 करोड़ था.



