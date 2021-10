नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सभी मंत्रालयों और केंद्र सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत एयर इंडिया का बकाया (Air India Dues) चुका दें. इसके लिए वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि हाल में भारत सरकार (Central Government) ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) में अपनी हिस्‍सेदारी टाटा संस (Tata Sons) को बेच दी है. प्रक्रिया पूरी होने पर एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा संस को सौंप दी जाएगी. वहीं, एयर इंडिया ने हवाई टिकट की खरीद पर सरकारी विभागों और मंत्रालय को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा बंद कर दी है.

अब नकद खरीदना होगा हवाई यात्रा का टिकट

एयर इंडिया ने साल 2009 से सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिए ये सुविधा शुरू की थी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा कर सकते थे. सरकार हवाई सफर का टिकट खर्च बाद में एयर इंडिया को चुकाती थी. भारत सरकार पर कई साल से एयर इंडिया का काफी बकाया है. अब वित्‍त सचिव की मंजूरी के बाद जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी विभाग और मंत्रालय एयर इंडिया की यात्रा करने के लिए उधार टिकट नहीं खरीद सकेंगे. ऐसे में उन्‍हें अगले आदेश तक हवाई यात्राओ के लिए टिकट खरीदने के लिए नकद भुगतान करना पड़ेगा.

Finance Ministry directs all ministries & departments of Central Govt to clear dues of Air India & purchase tickets from the airline in cash; says Air India, in which Govt recently disinvested its stake, has stopped extending credit facility on account of air ticket purchase pic.twitter.com/bCMTVOG1zm

