Fino Payments Bank IPO: मुनाफे वाली फिनटेक कंपनी ला रही 1300 करोड़ रुपये का आईपीओ

IPO Market में रिकॉर्ड तेजी के बीच अब एक और आईपीओ (Upcoming IPO ) का नाम जुड़ गया है. Fino Payments बैंक ने अपने 1300 करोड़ रुपये के आईपीओ ( IPO) के लिए शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP दाखिल कर दिया है.

बैंक के इसके तहत 300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगा. साथ ही Fino Paytech के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के तहत 15,602,999 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. बीपीसीएल, आईसीआईसीआई ग्रुप, Blackstone, IFC and Intel Capital ने फिनो पेमेंट्स बैंक में निवेश किया है.

फंड का इस्तेमाल टियर- पूंजी दायरे को बढ़ाने में

फिनो पेमेंट्स आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल करने वाली ऐसी कंपनी है जो मुनाफे में है. DRHP के मुताबिक Fino Payments Bank आईपीओ के जरिये जुटाए गए फंड का इस्तेमाल अपने टियर- पूंजी दायरे को बढ़ाने में करेगी ताकि भविष्य में पूंजी की जरूरतों को पूरा कर सके. बैंक प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिये भी 60 करोड़ रुपये जुटा सकता है. अगर यह प्लेसमेंट पूरा हो गया तो आईपीओ का साइज घट सकता है.

तेजी से बढ़ रहा बैंक Fino Payments Bank का कारोबार-

बैंक सूत्रों के मुताबिक आईपीओ के तहत 1300 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं. DRHP के मुताबिक Axis Capital Ltd, CLSA India Pvt Ltd, ICICI Securities Ltd और Nomura Financial Advisory Services इसके इनवेस्टमेंट बैंकर होंगे. Fino Payments Bank यानी FPBL शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है. यह डिजिटल बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराता है.

यह Fino Paytech की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. पिछले कुछ साल में बैंक के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में काफी तेजी आई. डिजिटाइजेशन और बैंकिंग प्वाइंट्स में इजाफे की वजह से इसका कारोबार बढ़ा है.

कंपनी मुनाफे में

Fino Payments Bank वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में मुनाफे में आ गया था. एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एनएसडीएल बैंक इसके कंपीटिटर बैंक हैं.फिनटेक इंडस्ट्री में फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है. मार्च 2021 तक फिनो पेमेंट बैंक के सबसे ज्यादा माइक्रो एटीएम थे.