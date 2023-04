देश की पहली वॉटर मेट्रो में यात्रा के लिए खर्च करने होंगे कितने रुपये, कहां से कहां का होगा सफर, कल है उद्घाटन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वॉटर मेट्रो की शुरुआत करेंगे. इसके तहत 78 वॉटर बो्टस चलाई जाएंगी. इसके कुल 38 टर्मिनल होंगे, जिनमें से चार टर्मिनल पूरी तरह से शुरू किये जा चुके हैं. भारत में एशिया की पहली वॉटर मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है. इसकी शुरुआत केरल में होगी. वॉटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी. इस लोगों को आवागमन तो सुगम होगा ही सरकार को रेवेन्यू का अच्छा साधन मिलेगा.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि यह जल यातायात के क्षेत्र में क्रांति की तरह है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. आपको बता दें कि वॉटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है. वॉटर मेट्रो की शुरुआत पहले 8 बोट्स से होगी फिर बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट को केरल की सरकार ने जर्मनी की KFW के साथ मिलकर फंड किया है.

टिकट का किराया

वॉटर मेट्रो पर सफर के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपये है. जो लोग नियमित यात्री होंगे वह बस या लोकल ट्रेन की तरह साप्ताहिक और मासिक पास भी ले सकते हैं. इतना ही नहीं यात्री कोच्चि मेट्रो ट्रेन और वॉटर मेट्रो में एक ही स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सफर कर सकेंगे. टिकट बुक करने के लिए आप कोच्चि वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

The world-class #KochiWaterMetro is setting sail! It is Kerala’s dream project connecting 10 islands in and around Kochi. KWM with 78 electric boats & 38 terminals cost 1,136.83 crores, funded by GoK & KfW. Exciting times are ahead for our transport and tourism sectors! pic.twitter.com/XTvUyqw59D

— CMO Kerala (@CMOKerala) April 22, 2023