GoFirst का धमाकेदार ऑफर, 1,199 रुपये में भरें उड़ान, जल्दी करें, बुक करने की आज लास्ट डेट

नई दिल्ली. अगर आप सस्ते में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो अब आप ट्रेन से भी कम किराए में हवाई सफर कर सकते हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) के बाद एक और एयरलाइन ने यात्रियों के लिए सस्ते में हवाई सफर का ऑफर पेश किया है. दरअसल, एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट (GoFirst) महज 1,199 रुपये में भी फ्लाइट टिकट पाने का मौका दे रही है.

इस ऑफर में आप बेहद ही कम कीमत पर फ्लाइट का टिकट खरीद सकते हैं. आप ट्रेन के खर्चे में आसमान की सैर कर सकते हैं. कंपनी ने दो दिवसीय सेल का ऐलान किया है. सेल में आप केवल 1,199 रुपये में डोमेस्टिक यानी घरेलू यात्रा कर सकते हैं. वहीं इंटरनेशन यात्रियों के लिए ये किराया 6,139 रुपये से शुरु होता है.

Here’s your last chance to take advantage of the lowest fares and book your tickets to your favourite travel destination.

Sale ends today, don’t miss out!Booking Period:Until 24th Feb, 2023, midnight

Travel Period: 12th Mar – 30th Sept, 2023

Book Now – https://t.co/SDR9493rw4 pic.twitter.com/RLkxmK2LpG

