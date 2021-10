नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतरराष्‍ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर पाबंदी की अवधि (International Flights Ban Extended) बढ़ा दी है. नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) के मुताबिक, भारत से और भारत के लिए सभी इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक को 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आसान शब्‍दों में समझें तो पाबंदी के दौरान ना तो कोई अंतरराष्‍ट्रीय यात्री उड़ान भारत में लैंड करेगी और ना ही कोई इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी. हालांकि, विशेष अनुमति वाली अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें पहले की तरह संचालित होती रहेंगी.

किन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मिलेगी मंजूरी

डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अंतरराष्‍ट्रीय कार्गो ऑपरेशंस और फ्लाइट्स (Cargo Operations/Flights) पर पाबंदी लागू नहीं होगी. इसमें भी डीजीसीए की ओर से मंजूर उड़ानों पर खासतौर से कोई पाबंदी नहीं होगी. डीजीसीए ने कहा है कि संबंधित प्राधिकरण की ओर से चुनिंदा रूट्स पर शेड्यूल्‍ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी मंजूरी दी जा सकती है.

The ban on scheduled international commercial passenger flights to/from India extended until 30th November: DGCA pic.twitter.com/DzJEPrhZ8h

