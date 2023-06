नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कर अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माल एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए कहा. सीतारमण ने जीएसटी के फर्जी पंजीकरण (Fake GST Registrations) और गलत बिल बनाने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कर अधिकारियों को यह निर्देश दिया.

वित्त मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि निर्मला सीतारमण ने निर्देश दिया कि जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी फर्जी फर्मों का प्रवेश रोकने के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अधिक मजबूत किया जा सकता है. वित्त मंत्री ने नकली फर्मों को खत्म करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया.

Smt @nsitharaman today chaired a review meeting of the ongoing drive against fake billing for GST evasion. The meeting was attended by Revenue Secretary Shri Sanjay Malhotra & CBIC Chairman Shri Vivek Johri. The FM was briefed about action being taken against fake registrations.… pic.twitter.com/s42kHFbyy6

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 16, 2023