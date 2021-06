इनकम टैक्स पोर्टल में आई खामियां, Infosys ने कहा- इस हफ्ते ठीक होने की उम्मीद

नई दिल्ली. आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने बुधवार को इनकम टैक्स विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट की समस्याएं इस सप्ताह दूर होने और उसके सुचारू रूप से काम करने की उम्मीद जताई है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इनकम टैक्स विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतों को लेकर ट्वीट किया था और उसमें इंफोसिस और नंदन निलेकणि (Nandan Nilekani) को टैग किया था.



इंफोसिस ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा है, ''हमारी टीम तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है. हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह वेबसाइट सुचारू रूप से काम करने लगेगी.''



Our teams are making progress to address the technical issues. We expect the system to stabilize in the course of this week. https://t.co/kNIIqJkIOH