नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आयकर विभाग (Income Tax Department) के नए ई-फाइलिंग पोर्टल (New Income Tax e-filing Portal) को सोमवार रात 8.45 बजे यह कहते हुए लॉन्‍च किया कि इसे पहले से बेहतर बनाया गया है. इससे टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को ई-फाइलिंग में आसानी होगी. हालांकि, हुआ इसका उलटा और नई वेबसाइट में खामियों की शिकायतें आने लगीं. इसे लेकर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इंफोसिस के सह-संस्‍थापक नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani) पर भड़क गईं.



'उम्‍मीद है इंफोसिस और नीलेकणि निराश नहीं करेंगे'



वित्‍त मंत्री सीतारमण ने इंफोसिस (Infosys) और नीलेकणि को टैग करते हुए ट्वीट किया कि करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. उम्‍मीद है कि इंफोसिस और नंदन नीलेकणि सेवा की गुणवत्‍ता के मामले में टैक्‍सपेयर्स को निराश नहीं करेंगे. दरअसल, नए पोर्टल को डिजाइन करने और रखरखाव की जिम्मेदारी इंफोसिस को दी गई है. पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट का एड्रेस incometaxindiaefiling.gov.in था, जो अब बदलकर incometax.gov.in हो गया है. बता दें कि नया पोर्टल 7 जून 2021 की सुबह ही लॉन्‍च होना था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण इसे रात 8.45 बजे लॉन्‍च किया गया. इसके बाद भी इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आ रही हैं.



The much awaited e-filing portal 2.0 was launched last night 20:45hrs.