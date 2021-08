New IT Portal: तकनीकी गड़बड़ी पर वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी, Infosys को दिया 15 सितंबर तक का समय

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए पोर्टल (New IT Portal) में जारी तकनीकी कमियों के बीच सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस (Infosys) के एमडी और सीईओ सलिल पारेख (Salil Parekh) की बीच मुलाकात हुई. वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है.

मनीकंट्रोल के मुताबिक, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है.

The Finance Minister took a meeting with Infosys MD Salil Parekh to convey deep disappointment & concerns of Govt & taxpayers about continuing glitches in the e-filing portal of Income Tax Department even after two & half months since its launch: Finance Ministry https://t.co/6XOt3WSXuC pic.twitter.com/K8XkxtS9NY

