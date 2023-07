नई दिल्‍ली. इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) ने तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है. कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपये के निवेश से मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना (Mobile Component Plant) लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट प्लांट से 6,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. तमिलनाडु के उद्योग मंत्री डॉ. टीआरबी राजा ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

Foxconn की सपोर्टिंग कंपनी फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट चेन्नई के पास कांचीपुरम में यह प्‍लांट लगाएगी. फॉक्सकॉन की ये फैसिलिटी आईफोन के असेंब्‍ली प्लांट से अलग बनेगी. फॉक्सकॉन तमिलनाडु में ही ऐपल के आईफोन असेंबल करती है. इस प्लांट के जरिये अबतक 35,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है. अब एक बार फिर निवेश के लिए फॉक्‍सकॉन ने तमिलनाडु को चुना है. उम्‍मीद की जा रही है कि फॉक्‍सकॉन का मोबाइल कॉम्‍पोनेंट प्‍लांट साल 2024 तक चालू हो जाएगा.

