Freecharge Pay Later: फ्रीचार्ज की नई सर्विस, अभी करें शॉपिंग, एक महीने बाद करें पेमेंट

नई दिल्ली. देश इस वक्त कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर से जूझ रहा है. कोरोना काल में अक्सर लोगों को पैसे की कमी पड़ रही है. ऐसे में आप अपने दोस्तों से या परिजनों से पैसे उधार लेते हैं. लेकिन इनके अलावा भी मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद है. इन दिनों देश में कई कंपनियां बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं. हाल ही में देश की प्रमुख ई-वॉलेट कंपनियों में से एक फ्रीचार्ज (Freecharge) ने अपने कस्टमर के लिए 'पे लेटर' (Pay Later) सर्विस शुरू की है. इसके जरिए यूजर्स को कंपनी क्रेडिट लिमिट देती है. यूजर्स क्रेडिट लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं और भुगतान अगले महीने कर सकते हैं.



कहां यूज कर सकते हैं Freecharge Pay Later



फ्रीचार्ज पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल freecharge.in या फ्रीचार्ज ऐप पर किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी के 10 हजार ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर मर्चेंट के नेटवर्क पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर फ्रीचार्ज ऐप पर बिना किसी क्रेडिट कार्ड के अपना मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं. वहीं, पार्टनर मर्चेंट की ऐप या साइट पर खाने का ऑर्डर, दवाई का ऑर्डर, ऑनलाइन ग्रॉसरी आदि के लिए इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.



फ्रीचार्ज पे लेटर सर्विस इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एक मंथली क्रेडिट लिमिट मिलती है जो कि 5 हजार रुपये तक हो सकती है. यह क्रेडिट लिमिट भविष्य में बढ़ सकती है. इस सर्विस के इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है. एक महीने बाद आपके बिल के रीपेमेंट पर कुछ ब्याज लिया जाता है. हालांकि ये ब्याज कंपनी फ्रीचार्ज वॉलेट में कैशबैक के रूप में वापस कर देती है.