Gautam Adani की मुश्किलें बढ़ीं! अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के शेयरों में लगा लोअर सर्किट, क्या आपने भी खरीदें हैं?

गौतम अडानी (Gautam Adani) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में बताया कि अडानी ग्रुप (Adani Group) की कई कंपनियां सेबी की जांच के दायरे में हैं. 19 जुलाई को सदन में लिखित तौर पर दिए जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की सेबी और सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) जांच कर रही है. ये खबर आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों (Adani companies share price) ने गिरावट का नया लेवल बनाया है. मंगलवार को अडानी ग्रुप की 6 में से 4 कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट (Lower Circuit) लग गया. शेयर अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है. निवेशक तेजी से साथ अडानी के शेयर बेच रहे हैं.बता दें कि मंगलवार को शेयर मार्केट खुलते ही अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में लोअर सर्किट नजर आया. थोड़ी देर बाद ही एक और कंपनी में लोअर सर्किट लग गया. इसी तरह 4 कंपनियों में लोअर सर्किट देखने को मिला. वहीं, अडानी की अन्य कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है. अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया. इसके अलावा अडानी पावर में भी लोअर सर्किट लगा है.‌‌‌<< ‌‌‌‌ Bse पर आज Adani Port का शेयर 1.29% गिरकर 665.00 रुपये पर आ गया है.‌‌‌<< Adani Transmission Ltd का शेयर 5.00% गिरकर 920.55 रुपये पर आ गया है.‌‌‌<< Adani Total Gas Ltd के शेयर में 5.00% गिरावट के बाद यह 813.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.ADANI ENTERPRISES LTD का शेयर 2.26% गिरकर 1349.40 पर आ गया.ADANI POWER LTD के शेयर में 4.99% की गिरावट आई है. इसका प्राइस 97.20 रुपये हो गया है.बता दें कि शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां लिस्टेड हैं. वित्त मंत्रालय ने ये भी बताया कि तीन फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स अलबुला इनवेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड लिमिटेड और APMS इनवेस्टमेंट फंड का अकाउंट सेबी ने फ्रीज किया था. यह खबर पहले भी आई थी लेकिन इसके बाद NSDL की तरफ से यह सफाई पेश की गई थी कि ये अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए थे.घरेलू शेयर बाजार में किसी इंडेक्स या शेयर में आई बड़ी गिरावट पर स्वत: कारोबार पर रोक लग जाती है. जिस स्तर पर (फीसदी में) कारोबार रुकता है, उसे सर्किट कहा जाता है. यह कारोबारी सत्र के दौरान कभी भी लग सकता है. यह बाजार में उतार-चढ़ाव को काबू में करने का काम करता है. लोअर सर्किट के तीन चरण होते हैं. यह 10 फीसदी, 15 फीसदी और 20 फीसदी की गिरावट पर लगता है। यदि 10 फीसदी की गिरावट दिन में 1 बजे से पहले आती है, तो बाजार में एक घंटे के लिए कारोबार रोक दिया जाता है. इसमें शुरुआती 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह रुका रहता है और 15 मिनट का प्री-ओपन सेशन होता है.