देश की GDP से ज्यादा हो गया BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप, एक दशक में पहली बार हुआ ऐसा

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (Market Capitalization) पिछले एक दशक में पहली बार देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से ज्यादा हो गया है. पिछली बार ऐसा सितंबर 2010 में हुआ था, जब BSE का कुल मार्केट कैप देश की जीडीपी अनुपात (m-cap to GDP Ratio) के 100.7 फीसदी पर पहुंच गया था. बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, 14 जनवरी तक जीडीपी के अनुपात में बीएसई का मार्केट कैप 197.7 ट्रिलियन रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. जबकि, 2020 में खत्म हुए साल के दौरान भारत का जीडीपी 190 ट्रिलियन रुपये के आसपास था. हालांकि, इस बार का यह अनुपात अब तक 149.4 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से बहुत नीचे हैं. दिसंबर 2007 में यह इस स्तर पर पहुंचा था. पिछले 15 साल में इसका सबसे कम अनुपात मार्च 2005 में 52 फीसदी का है.गुरुवार को बीएसई का मार्केट कैप 197.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. दिसंबर 2020 तक करेंट प्राइस पर देश की नॉमिनल जीडीपी 190 ट्रिलियन रुपये (Nominal GDP) पर है. जीडीपी का यह आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वित्त वर्ष 2021 के एडवांस अनुमान के आधार पर है. इस सरकारी एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी अनुमान साल-दर-साल आधार पर 11 फीसदी पर है. हालांकि, पहली छमाही में करीब 20 फीसदी का संकुचन देखने को मिला था.NSO के अनुमान के मुताबिक, वर्तमान वर्ष में भारत की GDP का नॉमिनल साइज 195 ट्रिलियन के आसपास रहेगा जो BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों के मार्केट कैप से कम है. बता दें कि मार्च 2020 से अब तक BSE लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 75 फीसदी की बढ़त दिखी है.यह बात ध्यान रखने की है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और स्विटजरलैंड जैसे देशों का m-cap to GDP ratio 100 फीसदी से ज्यादा है. वहीं जर्मनी, चीन, ब्राजील और रूस का m-cap to GDP ratio 100 फीसदी से कम है.जानकारों का मानना है कि m-cap to GDP ratio का 100 फीसदी या उससे ज्यादा होना निवेशकों के लिए सावधान रहने का संकेत है. डॉल्टन कैपिटल (Dalton Capital) के डायरेक्टर यू आर भट्ट (UR Bhat) का कहना है कि विकसित बाजारों के विपरीत भारत जैसे देश में GDP का एक छोटा हिस्सा शेयर बाजार में नजर आता है. सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल कमाई देश के GDP के 50 फीसदी से कम है. जबकि विकसित बाजारों में यह 100 फीसदी के आसपास होता है.