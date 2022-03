एक साल में GeM पोर्टल ने हासिल की एक लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू, PM मोदी ने की तारीफ

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने महज एक साल में एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल करने पर गुरुवार को सरकारी खरीद पोर्टल ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ यानी जीईएम (GeM) की तारीफ की. बता दें कि जीईएम को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों की तरफ से की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए अगस्त, 2016 में शुरू किया गया था.

मोदी ने एक ट्वीट में इस खरीद पोर्टल की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यह जानकार खुशी हुई कि जीईएम इंडिया ने एक साल में ही एक लाख करोड़ रुपये मूल्य का ऑर्डर हासिल किया. यह पिछले सालों की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है.’’

Happy to know that @GeM_India has achieved order value of Rs 1 Lakh Crore in a single year! This is a significant increase from previous years. The GeM platform is especially empowering MSMEs, with 57% of order value coming from MSME sector. pic.twitter.com/ylzSezZsjG

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2022