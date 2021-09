PNB कार्ड धारकों को दे रहा 2 लाख का फायदा, जानें कैसे ले सकते हैं फायदा?

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) की तरफ से ग्राहकों को कई तरह की खास सुविधाएं दी जाती है. बैंक की ओर से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के कार्ड चलाए जा रहे हैं. आज हम आपको पीएनबी (PNB) एक ऐसे कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आपको 2 लाख रुपये का सीधा फायदा मिलेगा. इस कार्ड का नाम PNB Rupay Platinum Card है. पीएनबी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है.

पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि बप्पा के स्वागत खुशियों के खजाने के साथ है. PNB RuPay Platinum Credit card के जरिए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक https://tinyurl.com/rzt4zc6u पर विजिट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: EV Stocks में अच्छी तेजी, आज ही पोर्टफोलियों में जोड़ें ये शेयर्स, मिलेगा बड़ा फायदा

आइए आपको बताते हैं PNB के इस कार्ड में आपको क्या फायदा मिलता है-

>> इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज की सुविधा मिलेगी.

>> इसमें ज्वाइनिंग फीस NIL रहेगी.

>> लो एनुअल फीस रहेगी

>> पहले इस्तेमाल में 300 रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे

>> यूटिलिटी बिल और रेस्टोरेंट पर कैशबैक की सुविधा मिलेगी

>> 300 से ज्यादा मर्चेंट ऑफर्स मिलेंगे

>> 24 घंटे concierge की सुविधा मिलेगी.

Bappa ka swagat khushiyon ke khazane ke saath!

Get PNB RuPay Platinum Credit card now to upgrade your lifestyle and get unbelievable benefits. To Know more, visit: https://t.co/Oa9Spykn6K #RuPayPlatinum #creditcard #GanpatiBappaMoreYa #GaneshChaturthi pic.twitter.com/HTxTDFJZ3Z

— Punjab National Bank (@pnbindia) September 13, 2021