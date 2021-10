IRCTC SBI Card: फ्री में पाएं ट्रेन टिकट, रेलवे लाउंज एक्सेस की सुविधा, जानें सभी फीचर्स

नई दिल्ली. अगर आप आईआरसीटीसी के जरिए नियमित रूप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. रूपे प्लेटफॉर्म पर मौजूद आईआरसीटीसी एसबीआई क्रेडिट कार्ड (IRCTC Rupay SBI Card) के जरिए फ्री ट्रेन टिकट से लेकर प्रीमियम रेलवे लाउंज सहित कई लाभ उठा सकते हैं. एसबीआई की वेबसाइट के अलावा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस कार्ड के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग्स पर 10 फीसदी तक वैल्यूबैक मिलता है. वैल्यूबैक के साथ ही रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी मिलता है. इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे कार्ड (Rupay Card) स्वीकार करते हैं.

