Paytm पेमेंट्स बैंक के VISA डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, रिचार्ज और बिल पेमेंट्स पर पाएं 20 फीसदी तक छूट

नई दिल्ली. डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) अपने ग्राहकों को समय-समय पर बेहतरीन रिचार्ज ऑफर की पेशकश करता रहता है. इन दिनों पेटीएम ऐप के जरिए ग्राहक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट करने पर करीब 20 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट पा सकते हैं. ये खास ऑफर पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के वीजा डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए है. बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को वीजा और रूपे दोंनों तरह के डेबिट कार्ड जारी करते हैं.

क्या है ऑफर

पेटीेम ऐप के जरिए अगर आप 48 रुपये या इससे ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो आपको 10 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कोई प्रोमोकोड लगाने की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके लिए ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वीजा कार्ड के जरिए पेमेंट करना होगा. मोबाइल रिचार्ज के अलावा डीटीएच रिचार्ज, बिजली बिल और गैस बुकिंग पर भी इसी तरह के ऑफर चल रहे हैं.

मोबाइल रिचार्ज ऑफर– कम से कम 48 रुपये के मोबाइल रिचार्ज पर 10 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट

डीटीएच रिचार्ज ऑफर– कम से कम 100 रुपये के डीटीएच रिचार्ज पर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट (मैक्सिमम डिस्काउंट- 50 रुपये)

बिजली बिल ऑफर– कम से कम 500 रुपये के बिजली बिल पर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट (मैक्सिमम डिस्काउंट- 100 रुपये)

गैस बुकिंग ऑफर– कम से कम 500 रुपये के गैस बुकिंग पर 50 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट

Paytm ऐप से ऐसे करें मोबाइल रिचार्ज

1. अपने Paytm ऐप को ओपन करना होगा.

2. इसके बाद All Service पर क्लिक करें.

3. अब Recharge and Pay Bills में जाकर Mobile Prepaid पर क्लिक करना होगा. बता दें कि ऐप के होम पेज पर Recharge and Pay Bills का ऑप्शन रहता है.

3. अब मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर और सर्किल का चुनाव करना होगा.

4. इसके बाद रिचार्ज अमाउंट डालना होगा.

5. इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा.