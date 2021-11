Go Fashion IPO: आज होंगे शेयर अलॉट, आपके खाते में आए पैसे या फिर शेयर्स, इस तरह करें चेक

नई दिल्ली. अगर आपने भी Go Fashion के IPO के लिए अलॉटमेंट (Go Fashion के IPO) भरा था तो आपके लिए अच्छी खबर है. आज आप अपने शेयर्स का स्टेटस चेक (Shares status) कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या फिर आपको शेयर्स मिल गए हैं. निवेशक BSE की WEBSITE, bseindia.com के जरिए आप शेयरों का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

Go Fashion, महिलाओं के बॉटम वियर ब्रांड Go Colors की ऑपरेटर कंपनी है. 17 से 22 नवंबर के बीच खुले Go Fashion का IPO 135.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

BSE WEBSITE bseindia.com के जरिए ऐसे चेक करें अलॉटमेंट

>> आपको बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाना है.

>> Equity विकल्प सेलेक्ट करें.

>> Issue Name (GR Infra IPO) को चुनें.

>> Application Number या PAN नंबर एंटर करें.

>> search button पर क्लिक करें.

>> आपको शेयर अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई दे जाएगा.

ये भी पढ़ें: Paytm IPO के साइड इफेक्ट्स: ग्रे-मार्केट में 40 प्रतिशत टूटा MobiKwik का शेयर, जानिए पूरी डिटेल

रजिस्ट्रार के जरिए भी चेक कर सकते हैं स्टेटस

>> आपको इस लिंक kosmic.kfintech.com/ipostatus/ पर क्लिक करना है.

>> अब आईपीओ के नाम को सलेक्ट करें.

>> इसके बाद अपना DP ID/DP Client ID या PAN नंबर एंटर करें.

>> आप एप्लिकेशन नंबर का विकल्प चुनते हैं तो सबसे पहले एप्लिकेशन टाइप (ASBA या Non ASBA) सेलेक्ट करना होगा.

>> एप्लिकेशन नंबर एंटर करें.

>> अगर आप DP ID या Client ID चुना है तो पहले अपनी डिपॉजिटरी NSDL या CDSL चुनना होगा.

>> इसके बाद आपको अपनी ID एंटर करें.

>> इसके बाद कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे और आपका स्टेटस आपको बता चल जाएगा.

ऐसे मिलेगा रिफंड

आपको बता दें जिन भी निवेशकों को शेयर्स नहीं मिले हैं उनका पैसा खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. 26 नवंबर से इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले इनवेस्टर्स जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं उन्हें रिफंड देना शुरू कर दिया जाएगा. ये रिफंड का पैसा आपके उसी खाते में आएगा जिसके जरिए आपने पैसे लगाए हैं. वहीं जिन निवेशकों को शेयर अलॉट होगा, उनके डिमैट खाते में शेयर 29 नवंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे.

Tags: BSE, BSE Sensex, Business news in hindi, IPO, Share allotment