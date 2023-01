Flight Ticket: मात्र ₹6,599 में विदेश यात्रा, ₹1199 में देशभर में घूमने का मौका, GO FIRST लाया हवाई सफर का धमाकेदार ऑफर

GO FIRST Sale offer 2023: अगर आप भी सस्ते में हवाई सफर का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है. दरअसल, घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट एक ऑफर लेकर आया है. इसमें काफी सस्ते किराये पर आप हवाई सफर का लुत्फ उठा सकते हैं. एयरलाइन सिर्फ 1199 रुपये पर डोमेस्टिक फ्लाइट (domestic flight offer) और 6599 रुपये के शुरुआती किराये पर इंटरनेशनल फ्लाइट (International flight Booking offer) से हवाई यात्रा करने का ऑफर दे रही है.

गो फर्स्ट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि अब आप सिर्फ 1199 रुपये में घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं. इसके साथ ही इंटरनेशनल सफर करने के लिए आपको 6599 रुपये खर्च करने होंगे. लेकिन आपको बता दें कि ऑफर का लाभ लेने का आज आखिरी दिन है. तो फिर देर किस बात की.

16 जनवरी से बुकिंग शुरू

एयरलाइन ने इसके लिए बुकिंग 16 जनवरी से शुरू की थी जिसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 है. यानी ऑफर का आज आखिरी दिन है. गो फर्स्ट के ट्रैवल इंडिया ट्रैवल (Travel India Travel Offer) ऑफर के इस टिकट से आप 4 फरवरी से 30 सितंबर 2023 तक के बीच यात्रा कर सकेंगे.

Pack your bags because we are GO-ing with THE LOWEST FARES

Grab the lowest domestic fares starting at Rs. 1,199* only & international fares starting at Rs. 6,599* only and save up on flight fares for your trip! pic.twitter.com/Jmxr7IDUsa

— GO FIRST (@GoFirstairways) January 16, 2023