नई दिल्ली. देश में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार (Festival Eid al-Adha) 29 जून को मनाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित यूपी और बिहार (UP and Bihar) के प्रमुख शहरों के अलावा राजस्थान, पंजाब, पं बंगाल और महाराष्ट्र के बकरा मंडियों (Goat Markets) में भी अलग-अलग नस्लों के बकरों (Different Breeds Goats) की धूम है. खासकर लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना में देसी नस्ल के बकरों को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है. आज खरीदारी का आखिरी दिन है. ऐसे में बाजारों में जबरदस्त गहमहमी है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार बकरों की कीमतों में तकरीबन 25 से 30 फीसदी तक का इजाफा हुआ है. दिल्ली-एनसीआर के बकरा मंडियों में अलवरी, तोतापरी, बर्रा, बरबरी नस्ल के बकरे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं. वहीं, लखनऊ, हैदराबाद, पटना और राजस्थान के कई शहरों में भी इन नस्लों के अलावा दुम्मा, भेड़ और बछड़ा भी बाजार में उपलब्ध हैं.

अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर की तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बकरों की कीमत बढ़ गई है. जो बकरा पिछले साल 10 से 20 हजार रुपये में मिला करता था, उसकी कीमत अब बढ़कर 25 से 30 हजार रुपये हो गई है. दिल्ली-एनसीआर के कुछ खास जगहों में इस बार एक से डेढ़ लाख रुपये तक के बकरे भी बिक रहे हैं, जो पिछले साल 60 से लेकर 90 हजार रुपये में बिके थे.

लखनऊ के दुबग्गा बकरा मंडी में सलमान और गनी बकरा आकर्षण का केंद्.

बाजारों में इन नस्लों के बकरे ज्यादा बिक रहे हैं

दिल्ली के मानसरोवर गार्डेन में मीट का दुकान करने वाले जफर न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में कहते हैं, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि बकरे की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी खरीददारों की कमी नहीं आई है. पिछले साल भी बकरों की कीमतों में इजाफा हुआ था. यह हर साल होता है. इसमें कोई नई बात नहीं है. हमारे यहां 5000 से लेकर 20000 रुपये तक बकरे अभी तक बिके हैं. अमूमन 5 किले से लेकर 12 किलो तक बकरे 5000 से 20000 रुपये तक मिल जाते हैं.

क्या कहते हैं मीट व्यापारी

गाजियाबाद के वसुंधरा में मीट व्यापारी मुस्तफा कहते हैं, ‘जिन बकरों पर कुछ न कुछ लिखा होता है, उनकी कीमतें बकरीद के मौके पर बढ़ जाती हैं. अगर बकरा मेवात, राजस्थान की तोतापरी नस्ल का हो तो दिल्ली-एनसीआर में खरीददार इसको जल्दी ही खरीद लेते हैं. दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर बकरे अलगीगढ़, आगरा, मुजफ्फनगर और हापुड़ के साथ-साथ राजस्थानी अलवरी और मेवात के बकरों की डिमांड कुछ ज्यादा है.

दिल्ली-एनसीआऱ में कई नस्ल के बकरे मिल रहे हैं. (प्रतीकात्मक- News18)

दिल्ली-एनसीआर में दाम कितने बढ़े

बकरा कारोबारियों की मानें तो दिल्ली-एनसीआऱ में कई नस्ल के बकरे मिल रहे हैं. यहां यूपी और राजस्थान से ज्यादातर बकरे लाए गए हैं. इसके अलावा पंजाबी बकरे भी हैं. राजस्थान के अलवर के अलवरी नस्ल के बकरों के रेट 10-12 हजार रुपये से शुरू हैं. इसी तरह पंजाबी बकरे भी 15 से 20 हजार रुपये से शुरू हैं. तोतापरी, गंगापारी आदि बकरे भी 10-15 हजार रुपये में मिल रहे हैं. इसी तरह मुरादाबाद की बरबरी नस्ल के बकरे भी 15-20 हजार रुपये में मिल रहे हैं. अगर बात करें देसी बकरे तो वह भी 10 हजार रुपये से शुरू हैं. देसी मेवाती बकरे के रेट 14 हजार रुपये से शुरू होकर 70 हजार रुपये तक हैं. वहीं, यूपी के बदायूं का पारुआ नस्ल का बकरे का रेट 15 हजार से शुरू है.

कुलमिलाकर दिल्ली-एनसीआऱ के बकरा मंडियों में बरबरी, देसी, तोतापरी और पंजाबी नस्ल के बकरे ज्यादा बिक रहे हैं. इनके दाम 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक हैं. बकरा बेचने वालों की मानें तो साल भर इन बकरों को पालने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. इस दौरान इनके खाने पीने से लेकर इनके आसपास साफ-सफाई तक का ध्यान रखना पड़ता है. साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि ये बीमार ना हो जाएं.

