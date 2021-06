Gold ETF में निवेश मई में 57% घटकर 288 करोड़ रुपये रहा, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली. गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ (Gold ETF) में शुद्ध निवेश मई में इससे पिछले महीने की तुलना में 57 फीसदी घटकर 288 करोड़ रुपये रह गया. निवेशकों द्वारा शेयर बाजारों का रुख करने की वजह से गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटा है.



एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी (Association of Mutual Funds in India) के आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटने के बावजूद गोल्ड ईटीएफ के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां यानी एयूएम (Assets Under Management) मई के अंत तक छह फीसदी बढ़कर 16,625 करोड़ रुपये पर पहुंच गईं, जो अप्रैल के अंत तक 15,629 करोड़ रुपये थीं.



ये भी पढ़ें- HDFC बैंक ग्राहक ध्यान दें! मोबाइल बैंकिंग App में आई समस्या, बैंक ने कही ये बात...



आंकड़ों के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ में मई में शुद्ध रूप से 288 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. अप्रैल में यह आंकड़ा 680 करोड़ रुपये रहा था. निवेशकों ने मार्च में गोल्ड ईटीएफ में 662 करोड़ रुपये डाले थे. फरवरी में उनका निवेश 491 करोड़ रुपये और जनवरी में 625 करोड़ रुपये रहा था.मॉर्निंगस्टार इंडिया के मैनेजर रिसर्च और एसोसिएट डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, ''मई में गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटने की वजह यह है कि शेयर बाजार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और निवेशक अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा शेयरों की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं.''



ये भी पढ़ें- PM Jan Dhan: जनधन खाता खुलवाने के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट, जानिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के फायदे?



उन्होंने कहा कि इसके अलावा अप्रैल की तुलना में मई में गोल्ड ईटीएफ से निकासी भी बढ़ी है जिससे पता चलता है कि सोने की कीमतों में हालिया तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफा काट रहे हैं.