खुशखबरी! बैंक ऑफ बड़ौदा बेच रहा सस्ते घर, जानिए किस दिन होगी नीलामी

नई दिल्ली. अगर आप सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. BOB प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 08 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

जानिए कब होगी नीलामी?

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 08 अक्टूबर, 2021 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

Get ready to buy a property of your choice! #BankofBaroda presents Mega e-Auction on 8th October 2021, where you can get a property of your choice with ease. Know more https://t.co/ejge3HVBe0 pic.twitter.com/o0GQhq6qRC

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) October 1, 2021