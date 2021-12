खुशखबरी! बैंक ऑफ बड़ौदा बेच रहा सस्ते घर, फटाफट जानें किस दिन होगी नीलामी

नई दिल्ली. अगर आप सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Residential Property) खरीदने का मौका मिल रहा है. BOB प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

कब होगी नीलामी?

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा कि 8 दिसंबर, 2021 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा. इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की ई नीलामी की जाएगी. आप यहां पर उचित मूल्य पर प्रापर्टी खरीद सकते हैं.

From office spaces to apartments, everything in one place at one time! #BankofBaroda presents Mega e-Auction on 8th December 2021. Your dream space is now just one click away. Know more https://t.co/ejge3HE0ms#AzadiKaAmritMahotsav #AmritMahotsav pic.twitter.com/1CXkkWMMbc

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) December 2, 2021