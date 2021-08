खुशखबरी: EPFO ने PF ब्याज को लेकर दी बड़ी जानकारी, खाते में एक साथ आएगा मोटा पैसा, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली. 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पीएफ ब्याज (PF Interest) को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के खाते में जल्द ही एक साथ पूरी रकम डाली जाएगी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6 करोड़ खाताधारक काफी समय से इस उम्मीद में थे कि जुलाई की अंत में पीएफ (PF) का पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 31 जुलाई तक EPFO ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया. अब पीएफ खाताधारक उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें PF का पैसा अगस्त महीने में ट्रांसफर हो जाएगा. ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया कि पीएफ का ब्याज (PF interest rate) का पैसा कब आएगा.

