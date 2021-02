केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेस (एलटीसी) रूल्‍स, 1988 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत जरूरतों को लेकर कर्मचारियों (Government Employees) की शंकाओं के समाधान के लिए स्‍पष्‍टीकरण दिया है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि उन्‍हें एक तरफ की यात्रा का भुगतान मिलेगा या दोनों ओर से हुए खर्च का भुगतान (For to and Fro Journey) किया जाएगा. वहीं, ये भी स्‍पष्‍ट नहीं था कि अगर एक ही परिवार में कई लोग एलटीसी के लिए दावा करने योग्‍य हैं तो क्‍या वे अलग-अलग इसका लाभ (Avail LTC Separately) ले सकते हैं या नहीं.साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताए नियमों के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी नजदीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्‍टेशन या बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है तो उसे सार्वजनिक परिवहन के जरिये होने वाले खर्च के बराबर अधिकतम भुगतान किया जाएगा. इसमें भी अधिकतम 100 किमी तक का ही भुगतान किया जाएगा. इससे ज्‍यादा होने वाला खर्च सरकारी कर्मचारी को खुद वहन करना होता है. केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान एलटीसी नियमों में किए गए बदलाव के बाद बड़ी संख्‍या में कर्मचारियों ने पड़ताल की है कि अधिकतम 100 किमी की सीमा का मतलब दोनों ओर की यात्रा से है या एक तरफ से है.ये भी पढ़ें- न्‍यूरेका लिमिटेड पब्लिक ऑफर से जुटाएगी 100 करोड़! 15 फरवरी को ला रही है IPO, जानें क्‍या होगी एक शेयर की कीमत केंद्र सरकार ने 4 फरवरी 2021 को दिए स्‍पष्‍टीकरण में साफ किया है कि टैक्‍सी किराया (Taxi Fare) भुगतान कुल 200 किमी तक की यात्रा के लिए किया जाएगा. आसान शब्‍दों में समझें तो एक 100 किमी तक जाने और 100 किमी तक लौटने की यात्रा का किराया भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के एलटीसी लाभ लेने के सवाल पर केंद्र ने बताया है कि जहां एक ही परिवार के लोग अलग-अलग प्राइवेट टैक्‍सी या दूसरे वाहन का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो वे टैक्‍सी किराये में एलटीसी का अलग-अलग फायदा ले सकते हैं.