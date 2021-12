Life Certificate: 30 नवंबर तक जमा नहीं किया लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं रुकेगी पेंशन, बढ़ गई है डेडलाइन

नई दिल्ली. सरकारी पेंशनभोगियों के लिए (Govt Pensioners) के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan Patra or Life Certificate) जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. मोदी सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख ऑनलाइन और ऑफलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department Of Pension And Pensioners Welfare) ने इसकी जानकारी दी है.

उल्लेखनीय है कि पेंशनभोगियों को बिना रूकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नही.

ऑनलाइन बन जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की जरूरत नहीं है. लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है. केंद्र सरकार के लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ से आप डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं. आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जेनरेट किया जा सकता है.

डोर स्टेप सर्विस के जरिए जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक गठबंधन है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक आदि शामिल हैं.

आप वेबसाइट (doorstepbanks.com या www.dsb.imfast.co.in/doorstep/login) या डोरस्टेप बैंकिंग, मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर (18001213721 या 18001037188) पर कॉल करके बैंक की डोरस्टेप सेवा अपने लिए बुक कर सकते हैं.

