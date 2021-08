नई दिल्‍ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल (New IT Portal) की तकनीकी कमियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नए टैक्स पोर्टल में आ रही समस्याओं को अगले 2-3 हफ्ते के भीतर पूरी तरह से दुरुस्‍त कर लिया जाएगा. इससे पहले देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने भी कहा था कि वह इन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसके बाद वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जुलाई के आखिरी सप्‍ताह में उम्मीद जताई कि अगस्त के पहले सप्ताह से पोर्टल सामान्य तौर पर काम करने लगेगा.

इंफोसिस को 2019 में मिला था ठेका

इंफोसिस को 2019 में अगली पीढ़ी की इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रणाली विकसित करने का ठेका दिया गया था. इसके पीछे उद्देश्य रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था. इसके बाद 7 जून 2021 को नए आयकर पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत की गई थी. शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थीं. इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी.

The glitches in the new income tax portal are expected to be fixed entirely in the next 2-3 weeks: Finance Minister Nirmala Sitharaman

