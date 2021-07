नई दिल्ली. अगर आप सस्ते में एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas cylinder )चाहते हैं तो आपके पास कल यानी 31 जुलाई तक शानदार मौका है. जी हां.. Paytm से एलपीजी की बुकिंग पर आपको 900 रुपए का कैशबैक (Cashback Offer) मिल सकता है. इसके अलावा Paytm एक ऐसा फीचर भी लाया है जिसके जरिए यूजर बुकिंग के कई घंटे बाद भी दूसरे प्‍लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते. बता दें कि इस महीने 1 जुलाई से ही एलपीजी गैस महंगा हो गया है. दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 834.50 रुपये हो गया है. इस बीच पेटीएम का यह ऑफर आपको राहत दे सकता है.

IOCL ने किया ट्वीट

IOCL ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर आप पेटीएम के जरिए पेमेंट करके सिलेंडर रिफिल कराते हैं तो आपको 900 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल लिंक https://paytm.com/cylinder-gas-recharge/indane पर भी विजिट कर सकते हैं.

